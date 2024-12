Letzte Woche wurde UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson in New York erschossen. Nun werden immer mehr Details zum mutmasslichen Killer bekannt. Erst kürzlich vermisste ihn seine Familie und er klagte über schlimme Schmerzen nach einer Rückenoperation.

1/5 Als letzter Aufenthaltsort des 26-jährigen Luigi Mangione wird Honolulu auf Hawaii gelistet. Foto: X/Luigi Mangione

Auf einen Blick Verdächtiger in Thompson-Mordfall lebte auf Hawaii

Mangione litt unter chronischen Rückenschmerzen

Familie verlor vor Monaten Kontakt

Freunde bestürzt über Nachricht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Angela Rosser Journalistin News

Seit Montag ist sein Name überall zu lesen – Luigi Mangione. Der 26-Jährige wurde im Zusammenhang mit der Ermordung des UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson festgenommen. Erst wurde er bezüglich des Tötungsdelikts nur als «Person von starkem Interesse» bezeichnet. Wenige Stunden später reichte die Staatsanwaltschaft in Manhattan Mord- und andere Anklagen gegen Mangione ein.

Die Polizei veröffentlichte am Dienstag auf X weitere Bilder des jungen Mannes. Er war in einem McDonald's festgenommen worden. Ein Mitarbeiter hatte Mangione erkannt, als er seine Maske zum Essen abnahm. Er hatte sich Rösti bestellt. «Die Strafverfolgungsbehörden bitten die Öffentlichkeit weiterhin um Mithilfe bei der Beschaffung von Informationen über Luigi Mangiones Reisen und seinen jüngsten Aufenthaltsort in Pennsylvania», hiess es in dem Post.

Freunde und Familie des 26-Jährigen zeigen sich erschüttert. «Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Ich hatte nie das Gefühl, dass er sich in sozialen Situationen unwohl fühlt. Deshalb überrascht es mich wirklich», erklärte ein Klassenkamerad gegenüber Fox News.

Von Familie als vermisst gemeldet

Wie durch weitere Quellen und Berichten nun bekannt wurde, scheint die Lebenssituation des 26-Jährigen in letzter Zeit aber nicht so unbeschwert gewesen zu sein, wie in ersten Aussagen dargestellt. So soll der Kontakt zu seiner Familie bereits vor Monaten abgebrochen sein, nachdem er sich einer Rückenoperation unterzogen hatte. Auch seien seine Mitschülerinnen und Mitschüler kontaktiert worden, weil seine Familie versuchte, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Seine Mutter meldete ihren Sohn am 18. November als vermisst.

Gemäss der Polizei werde Honolulu auf Hawaii als sein letzter Aufenthaltsort gelistet. Jacky Wexler, eine Freundin, die auf Hawaii mit ihm zusammenlebte, sagte gegenüber CNN, dass er bereits länger über seine Rückenprobleme gesprochen habe. Auch der Gründer des Surf- und Wohncamps auf der Insel, R.J Martin, erinnert sich an seine Gespräche mit Mangione.

«Ich erinnere mich, dass er bei unserem ersten Gespräch vor seinem Einzug sagte, er habe ein Rückenproblem und hoffe, auf Hawaii wieder stärker zu werden», so Martin. Mangiones Beschwerden seien jedoch so «traumatisch und schwierig» gewesen, dass er bereits nach einer Surfstunde eine Woche lang das Bett hütete, erklärte er. Über die Verhaftung seines Schützlings ist er schockiert. «Ich liebte diesen Jungen. Auf gewisse Art und Weise fühlt es sich so an, als wären die Camp-Mitglieder meine Kinder», so Martin.

Riesige Schrauben im Rücken und Wut auf das Gesundheitswesen

Weiter erzählt er von einem Röntgenbild, das er von Mangione nach dessen OP erhalten habe. «Es sah schrecklich aus, mit den riesigen Schrauben, die in seine Wirbelsäule getrieben wurden», sagte er. Auch auf seinem X-Account verweist Mangione auf das Röntgenbild seiner Wirbelsäule und den gut sichtbaren Schrauben. Wie die «New York Post» schreibt, soll Mangione möglicherweise einen Groll gegen den Healthcare-CEO gehabt haben. Grund dafür soll dessen Kontakt zur Medizin-Industrie sein.

In seiner virtuellen Bibliothek an Büchern finden sich auch Titel, die sich spezifisch mit chronischen Rückenschmerzen und deren Bekämpfung auseinandersetzen. «Die Rückenschmerz-Industrie überlisten und auf dem Weg der Besserung sein», lautete einer und ein anderer: «Warum wir krank werden: Die verborgene Epidemie, die den meisten chronischen Krankheiten zugrunde liegt – und wie man sie bekämpft.»

Bücher spielten auch bei seinem Aufenthalt auf Hawaii eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit Wexler und Martin sei er Mitglied eines Buchclubs gewesen. Wexler und Martin hatten vorgeschlagen, das Manifest des Unabombers Ted Kaczynski zu lesen. Das habe sich aber als so «schmerzhaft» und als «kaum zu ertragen» herausgestellt, dass sich der Buchclub danach aufgelöst habe.

Kontakt zu Freunden abgebrochen

Irgendwann sei Mangione aus dem Camp ausgezogen. Sie hätten sich aber trotzdem regelmässig gesehen und seien auch klettern gewesen, so Martin. Er erinnert sich aber auch daran, dass Mangione oft von starken Rückenschmerzen geplagt gewesen sei. Das Problem, eine Wirbelverschiebung, die Mangiones Rückenmark einklemmte, habe bereits Jahre bestanden. Im Sommer soll auch der Kontakt zu seinen Freunden auf Hawaii abgebrochen sein. «Irgendwann im Juni oder Juli», meint Martin.

Die Nachricht, dass Mangione der CEO-Killer aus New York sein soll, sei für seine Freunde auf Hawaii eine unfassbar schlimme Nachricht gewesen. Zu Yahoo News, sagte Jacky Wexler: «Es macht mich einfach traurig, wenn ich daran denke, wie allein er sich fühlen muss».