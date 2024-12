New Yorker Polizei «Der Verdächtige wurde in einem McDonald's erkannt»

Im Zusammenhang mit der Ermordung von UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson in New York City ist am Montag eine Person im US-Bundesstaat Pennsylvania in Gewahrsam genommen und verhört worden. Es handelt sich um Luigi Mangione (26), wie die New Yorker Polizei bekannt gab.