Horror-Unfall in Freizeitpark Gefährt bricht in der Luft auseinander

Im Green Mountain Park in Saudi-Arabien ist es am Donnerstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Gefährt brach mitten in der Luft entzwei. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Publiziert: 22:40 Uhr | Aktualisiert: 22:41 Uhr