Am vergangenen Mittwoch wurde der UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson in New York erschossen. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht. Nun ging den Ermittlern offenbar ein Mann ins Netz. Ob es der Schütze ist, ist noch unklar.

Wurde der Todesschütze von New York gefasst? Foto: imago/UPI Photo

Marian Nadler Redaktor News

Im Zusammenhang mit der Ermordung von UnitedHealthcare-CEO Brian Thompson in New York City ist am Montag eine Person im US-Bundesstaat Pennsylvania in Gewahrsam genommen und verhört worden. Das berichtet ABC News. Wie «Fox News» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, trifft die Beschreibung des Verdächtigen auf die gesuchte Person. Der Zugriff erfolgte demnach in einem McDonald's.

Der Mann soll eine ähnliche Waffe bei sich gehabt haben, wie die, die bei dem Mord verwendet wurde. Ausserdem auch einen Schalldämpfer und mehrere gefälschte Ausweise. Die New Yorker Polizei soll Kriminalbeamte in den Ort Altoona in Pennsylvania geschickt haben.

Rucksack mit Monopoly-Geld gefunden

Noch immer ist das Motiv des CEO-Killers unklar. Das FBI unterstützt die Polizei bei der landesweiten Fahndung.

Der maskierte Schütze hatte Thompson am Mittwoch aus kürzester Distanz gezielt erschossen. Unmittelbar nach den Schüssen flüchtete der Verdächtige auf einem Velo durch den Central Park. Dort fanden Polizisten den Rucksack des Verdächtigen – darin eine Jacke und Monopoly-Geld. Die bei der Tat verwendete Waffe wurde noch nicht gefunden.