Tötungsdelikt in Liechtenstein – Täter auf der Flucht

Am Samstagnachmittag hat sich am Rheindamm in Gamprin-Bendern FL ein Tötungsdelikt ereignet. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht.

1/2 Der Täter ist auf der Flucht. (Symbolbild) Foto: Landespolizei Liechtenstein

Auf einen Blick Tötungsdelikt am Rheindamm in Gamprin-Bendern FL

Augenzeugen sahen Landespolizei, Grenzwacht und Helikopter im Einsatz

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag ist es gegen 14.40 Uhr am Rheindamm in Gamprin-Bendern FL zu einem Tötungsdelikt gekommen. Die Landespolizei geht von einer Beziehungstat aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Derzeit ist die Landespolizei gemeinsam mit dem Institut für Rechtsmedizin St. Gallen mit den Spurensicherungs- und Tatortarbeiten beschäftigt. Nach dem Tatverdächtigen wird mit Hochdruck gefahndet.

Wie kam es zum Tötungsdelikt?

Augenzeugen berichteten gegenüber «Vaterland Liechtenstein», dass Landespolizei, Beamte der Grenzwacht und ein Helikopter im Einsatz waren. Ein Krankenwagen soll in Richtung Gamprin gefahren sein.

Aktuell ist unklar, ob es sich beim Opfer um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch zum Ablauf der Tat und zur Tatwaffe ist nichts bekannt.