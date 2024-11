Eine Autofahrerin stirbt nach einem schwerem Unfall auf der Lochgass in Vaduz. Polizei, Feuerwehr und Luftrettung waren vor Ort, die Unfallursache wird noch ermittelt.

Die Autofahrerin wurde vor Ort reanimiert, verstarb aber später im Spital. Foto: Landespolizei des Fürstentums Liechtenstein

Wegen eines Unfalls musste die Lochgass in Vaduz am Mittwoch für rund eineinhalb Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Das schreibt die Landespolizei in einer Medienmitteilung.

Gegen 11 Uhr war eine Frau mit ihrem Personenwagen auf der Lochgass verunfallt. Bis zum Eintreffen des Notarztes wurde die Frau von Ersthelfern und Polizeibeamten reanimiert. Anschliessend wurde sie mit dem Helikopter der AP3 Luftrettung ins Spital geflogen, wo sie verstarb. Um die Unfallursache zu klären, führt die Landespolizei derzeit weitere Ermittlungen durch. Neben der Landespolizei standen die Stützpunktfeuerwehr Vaduz, der Notarzt sowie die AP3 Luftrettung im Einsatz.