Schwerer Unfall in Gais AR: Ein älterer Mann erfasste mit seinem Auto einen Rollstuhlfahrer auf einem Fussgängerstreifen. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei untersucht den Vorfall und sucht Zeugen.

Freitag, 17 Uhr: Ein Mann (82) fährt mit seinem Auto auf der Langgasse von der Gaiserau in Richtung Dorfzentrum in Gais AR. Auf Höhe Hausnummer 40 übersieht er einen Mann (61), der mit seinem elektrischen Rollstuhl die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren will. Es kracht. Der Rollstuhlfahrer wird vom Fahrzeug erfasst.

Der Rollstuhlfahrer wird schwer verletzt. Der Rettungsdienst rückt an, bringt in ins Spital.

Jetzt klärt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die Langgasse blieb wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Für die rund vier Stunden dauernde Sperrung wurde die örtliche Feuerwehr aufgeboten. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bittet Personen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, sich bei der Verkehrsgruppe unter der Telefonnummer 071 343 66 56 zu melden.