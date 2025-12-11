Bei einem schweren Verkehrsunfall in Uster ZH kollidierte ein Auto frontal mit einem Lastwagen. Die 26-jährige Autofahrerin erlag im Spital ihren Verletzungen. Die Unfallursache wird von der Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft untersucht.

26-jährige Frau erlag im Spital ihren Verletzungen, 53-jähriger Lastwagenfahrer unverletzt

Daniel Macher Redaktor News

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenauto und einem Lastwagen ist am Donnerstagabend in Uster ZH die Personenwagenlenkerin im Spital ihren schweren Verletzungen erlegen. Kurz nach 16.30 Uhr ist eine 26 Jahre alte Frau ihrem Personenwagen auf der Aathalstrasse von Uster nach Wetzikon gefahren. In einer leichten Rechtskurve ist ihr Auto aus noch bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen kollidiert.

Durch den heftigen Aufprall wurde die Lenkerin schwer verletzt. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Dort erlag sie wenig später ihren schweren Verletzungen. Der 53-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei klärt die genaue Unfallursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Die Aathalstrasse blieb wegen des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr löste das Aathal-Konzept aus und hielt es während des Einsatzes aufrecht.

Im Einsatz standen die Kantonspolizei Zürich, die Stadtpolizei Uster, die Kommunalpolizei Wetzikon, die Stützpunktfeuerwehr Uster, die Feuerwehren Pfäffikon, Wetzikon und Volketswil, der Rettungsdienst des Spitals Uster, ein Notarzt von Region 144, das Tiefbauamt, ein Vertreter des Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kantons Zürich, die zuständige Staatsanwältin sowie mehrere private Abschleppunternehmen.