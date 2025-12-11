Darum gehts
- Schwerer Unfall in Bargen SH: Zwei Autos kollidierten frontal auf H4
- Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn nach Korrekturversuch eines Fahrbahnabkommens
- Beide Lenker mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht oder geflogen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Schwerer Unfall in Bargen SH: Am Donnerstagmorgen kollidierten auf der H4 zwei Autos frontal miteinander.
Umgehend rückte die Schaffhauser Polizei an den Unfallort aus. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer, der von Schaffhausen Richtung deutscher Grenze fuhr, zunächst von der Fahrbahn ab, wie Mediensprecher Patrick Caprez gegenüber BRK News erklärt.
Mit Rettungshelikopter ins Spital
Als er zu korrigieren versuchte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
Beide Lenker mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gefahren respektive geflogen werden.