Heftiger Unfall auf der Hauptstrasse in Bargen SH am Donnerstagmorgen: Zwei Autofahrer wurden durch den Zusammenprall schwer verletzt und mussten ins Spital transportiert werden.

Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn nach Korrekturversuch eines Fahrbahnabkommens

Beide Lenker mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht oder geflogen

Umgehend rückte die Schaffhauser Polizei an den Unfallort aus. Gemäss ersten Erkenntnissen geriet der Fahrer, der von Schaffhausen Richtung deutscher Grenze fuhr, zunächst von der Fahrbahn ab, wie Mediensprecher Patrick Caprez gegenüber BRK News erklärt.

Mit Rettungshelikopter ins Spital

Als er zu korrigieren versuchte, geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Beide Lenker mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gefahren respektive geflogen werden.