Darum gehts
- 15-jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Baustelle in Bex
- Unfall ereignete sich beim Entladen einer Palette Dachziegel
- Einsatz von fünf Gendarmeriepatrouillen und mehreren Rettungsteams
Am Donnerstag, kurz vor 9.00 Uhr, wurde die Kantonspolizei Waadt (CVP) über einen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bex informiert. Ein 15-jähriger Schweizer Junge aus der Gegend erlitt tödliche Verletzungen beim Entladen einer Palette Dachziegel von einem Lkw. Die Palette kippte während des Ladevorgangs mit dem Lkw-Kran um und begrub ihn unter sich. Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Junge noch an der Unfallstelle.
Mehrere Zeugen am Tatort waren schockiert und erhielten Hilfe vom Notfallteam (ESU). Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die zuständige Staatsanwältin leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie übertrug die Ermittlungen Spezialisten der Verkehrsabteilung der Gendarmerie zur technischen Begutachtung sowie Ermittlern der Territorialgendarmerie.
Dieser Unfall erforderte den Einsatz von fünf Gendarmeriepatrouillen, einer Besatzung der Gendarmerie-Verkehrseinheit, vier EPOC-Patrouillen von SDIS Les Salines und SDIS-Aigle, vier ASP EPOC für die Absperrung, einem Krankenwagen von 144 und einer SMUR-Besatzung.
