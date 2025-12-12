DE
FR
Abonnieren

Tödlicher Arbeitsunfall in Bex VD
Junge (†15) von umstürzender Palette erschlagen

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich am Donnerstag in Bex VD, als ein 15-jähriger Schweizer beim Entladen von Dachziegeln tödlich verletzt wurde. Die genauen Umstände werden untersucht, während Zeugen psychologische Unterstützung erhielten.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 35 Minuten
Kommentieren
Ein 15-jähriger ist bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bex gestorben.
Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Darum gehts

  • 15-jähriger stirbt bei Arbeitsunfall auf Baustelle in Bex
  • Unfall ereignete sich beim Entladen einer Palette Dachziegel
  • Einsatz von fünf Gendarmeriepatrouillen und mehreren Rettungsteams
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Donnerstag, kurz vor 9.00 Uhr, wurde die Kantonspolizei Waadt (CVP) über einen Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bex informiert. Ein 15-jähriger Schweizer Junge aus der Gegend erlitt tödliche Verletzungen beim Entladen einer Palette Dachziegel von einem Lkw. Die Palette kippte während des Ladevorgangs mit dem Lkw-Kran um und begrub ihn unter sich. Die genauen Umstände werden noch ermittelt. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte verstarb der Junge noch an der Unfallstelle.

Mehrere Zeugen am Tatort waren schockiert und erhielten Hilfe vom Notfallteam (ESU). Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die zuständige Staatsanwältin leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sie übertrug die Ermittlungen Spezialisten der Verkehrsabteilung der Gendarmerie zur technischen Begutachtung sowie Ermittlern der Territorialgendarmerie.

Dieser Unfall erforderte den Einsatz von fünf Gendarmeriepatrouillen, einer Besatzung der Gendarmerie-Verkehrseinheit, vier EPOC-Patrouillen von SDIS Les Salines und SDIS-Aigle, vier ASP EPOC für die Absperrung, einem Krankenwagen von 144 und einer SMUR-Besatzung.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen