Rettungskräfte sind am Mittwoch zum Freibad Sonnenberg im Einsatz. Dort kam es zu einem Badeunfall.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bub (10) verunglückt im Freibad Sonnenberg in Herisau AR

Polizei bestätigt Unfall, hält weitere Infos zurück

Einsatzkräfte aktuell vor Ort im Freibad Sonnenberg

Johannes Hillig Redaktor News

Schock im Freibad Sonnenberg in Herisau AR am Mittwoch: Rettungskräfte sind dort gerade im Einsatz.

Es kam zu einem Badeunfall. Es handelt sich um einen Bub (10). Das bestätigt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden auf Anfrage von Blick. Laut dem Freibad wurde der Junge mit der Rega ins Spital geflogen. Der Badebetrieb wurde nicht unterbrochen.

Am frühen Abend informiert die Polizei zu dem Badeunfall. Der 10-Jährige wurde in kritischem Zustand mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Sport-Legende leitet die Badi

Die Meldung über den Badeunfall ging um kurz nach 14.30 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Ein Bub wurde bewusstlos aus dem Becken gezogen. Die genauen Umstände des Herganges werden durch die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden abgeklärt.

Geleitet wird das Freibad Sonnenberg von einer Schweizer Sport-Legende: Bob-Olympiasieger Beat Hefti ist dort als Betriebsleiter angestellt. Ob der ehemalige Spitzenathlet den dramatischen Unfall am Mittwochnachmittag selbst hautnah miterlebt oder gar bei der Rettung geholfen hat, ist derzeit unklar. Auf Anfrage von Blick war Hefti bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.