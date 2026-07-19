Jens Spahn tritt nach seinem Babyglück per Leihmutterschaft zurück – zu heftig war die Kritik aus der eigenen Partei. Auch in der Schweiz ist die Leihmutterschaft rechtlich ein Thema.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jens Spahn trat nach Leihmutterschaftsdebatte als CDU-Fraktionschef zurück

Leihmutterschaft in der Schweiz verboten, Auslandsoption USA bietet rechtliche Sicherheit

Kindesanerkennung durch ausländische Leihmutterschaften in der Schweiz oft kompliziert geregelt

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Jens Spahn (46) wurde per Leihmutter in den USA gemeinsam mit seinem Partner Papa – das private Glück wurde jedoch innert kürzester Zeit zum politischen Debakel. In Deutschland ist die Leihmutterschaft verboten, Spahns CDU stellte sich wiederholt hinter dieses Verbot.

Nach einer heftigen parteiinternen Debatte über die Ethik hinter der Leihmutterschaft musste Spahn am Samstag als CDU-Fraktionschef zurücktreten. Dazu hatte ihn auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70) aufgefordert. Der Weg, den der Politiker zu seinem Babyglück gewählt habe, sei nicht mit den Werten seiner Partei zu vereinbaren, hiess es von Kritikerinnen und Kritikern. Wie steht es um die rechtlichen Bestimmungen in der Schweiz?

Was ist Leihmutterschaft?

Leihmutterschaft ist gemäss Definition der Organisation Pro Familia ein Verfahren, bei dem «eine Frau schwanger wird, mit der Absicht, das Kind bei der Geburt jemand anders zu übergeben». Das geschieht durch medizinische Fortpflanzungsverfahren, meistens durch eine In-vitro-Fertilisation (IVF), bei der eine Eizelle ausserhalb des Körpers mit Spermien zusammengeführt wird. Der Embryo wird dann in die Gebärmutter eingesetzt.

Wie ist die rechtliche Lage in der Schweiz?

In der Schweiz untersagt die Bundesverfassung die Leihmutterschaft. «Zwar ist die Leihmutterschaft hier verboten, die Umgehung des Verbots ist jedoch nicht strafbar», erklärt Rechtsanwältin Karin Hochl gegenüber Blick. Umgehen heisst konkret: im Ausland eine Leihmutter suchen.



«Aufgrund zunehmender Fruchtbarkeitsprobleme entscheiden sich immer mehr Paare als letzte Möglichkeit für diesen Weg.» Eine Leihmutterschaft im Ausland sei jedoch mit hohen Kosten – laut mehreren Anbietern variieren die online angegebenen Preise zwischen 32'000 und 160'000 US-Dollar –, erheblichen rechtlichen Risiken und grossen organisatorischen Herausforderungen verbunden.

Wieso sind die USA für Leihmutterschaften beliebt?

Um sich den Kinderwunsch im Ausland zu erfüllen, sind besonders die Vereinigten Staaten attraktiv. «Die USA bieten für die Durchführung einer Leihmutterschaft im Vergleich zu anderen Ländern eine hohe rechtliche Sicherheit und wohl die besten ethischen Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die Rechte der Leihmutter geschützt», erklärt Juristin Hochl.

Der Prozess sei zwar sehr teuer, die Anerkennung des Kindes in der Schweiz dafür aber grundsätzlich einfach. «Ein entscheidender Vorteil der USA ist, dass ein gerichtliches Verfahren durchgeführt wird, an dessen Ende ein Gerichtsurteil ausgefertigt wird. Darin wird festgehalten, dass die Wunscheltern die rechtlichen Eltern des Kindes sind und die Leihmutter auf die Elternrechte verzichtet hat.»

Ist man auch in der Schweiz automatisch Elternteil?

In der Schweiz werden solche amerikanischen Urteile laut Hochl grundsätzlich anerkannt, nach Praxis des Bundesgerichts jedoch nur teilweise. So werden der biologische Elternteil und die Nichtelternschaft der Leihmutter bestätigt, der Partner oder die Partnerin des genetischen Elternteils muss das Kind jedoch per Stiefkindadoption annehmen.

Deutschland verfolgt eine liberalere Praxis – dort werden beide Elternteile anerkannt. «Deutschland gewichtet das Interesse des Kindes an einer gesicherten rechtlichen Elternschaft höher als das Ziel, Rechtsumgehungen zu verhindern.»

Ist die Anerkennung auch bei Leihmüttern aus anderen Ländern so einfach?

Entscheiden sich Schweizer Paare für eine Leihmutterschaft in anderen Ländern wie etwa Georgien oder England, kann der Papierkram schnell kompliziert werden. In diesen Ländern wird oft nur eine Geburtsurkunde ausgestellt, die hierzulande dann nicht anerkannt wird.

«Fehlt ein anerkennungsfähiges Urteil, betrachtet die Schweiz die Leihmutter als rechtliche Mutter und trägt sie ins Zivilstandsregister ein», so Hochl. Dadurch werde die rechtliche Anerkennung der Wunscheltern dann deutlich komplizierter.