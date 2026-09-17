DE
FR
Abonnieren

Nach Erdrutsch am Ofenpass
Leservideos zeigen Aufräumarbeiten

Ein Erdrutsch hat die Ofenbergstrasse zwischen Zernez und Tschierv am Mittwochabend auf 50 Metern verschüttet. Die Strasse war in beide Richtungen gesperrt.
Publiziert: 06:28 Uhr
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen