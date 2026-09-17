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Ofenpass: Leservideos zeigen Aufräumarbeiten nach Erdrutsch
Nach Erdrutsch am Ofenpass
Leservideos zeigen Aufräumarbeiten
Ein Erdrutsch hat die Ofenbergstrasse zwischen Zernez und Tschierv am Mittwochabend auf 50 Metern verschüttet. Die Strasse war in beide Richtungen gesperrt.
Publiziert: 06:28 Uhr
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