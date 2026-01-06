In Crans-Montana VS liegen die Nerven blank. Am Wochenende wurde bereits ein Blick-Reporter vor einem Restaurant des Inferno-Wirts Jacques Moretti angegriffen. Nun attackierte das Umfeld des Betreibers auch italienische Journalisten.

Nach Attacke auf Blick-Reporter – Freunde von Wallis-Barbetreibern greifen wieder Journalisten an

Darum gehts In Crans-Montana VS wurden Journalisten von Morettis Umfeld bedroht

Drei Personen beschimpften und beleidigten ein italienisches Reporterteam

Jacques Moretti betreibt mindestens zwei Restaurants in der Region

Janine Enderli Redaktorin News

Die Stimmung in Crans-Montana VS ist angespannt. Am Sonntag wurde ein Blick-Reporter vor einem weiteren Lokal des Inferno-Wirts Jacques Moretti (49) angepöbelt. Nun attackierten dessen Kollegen offenbar auch italienische Journalisten.

0:45 «Hören Sie auf zu filmen!»: Blick-Reporter wird vor Bar angepöbelt

Rai-Korrespondent Domenico Marocchi schildert gegenüber einem Kollegen, was vorgefallen ist. Marocchi befand sich mit seinem Team in einer Nachbargemeinde von Crans, wo die Morettis ein weiteres Restaurant betreiben.

«Stimmung wurde immer aggressiver»

Plötzlich hätten einige Personen angefangen, sie zu beleidigen und zu bedrohen. «Wir befanden uns unterhalb des Restaurants der Morettis. Da kamen drei Personen, die uns bedrohten, uns beleidigten und uns als Italiener beschimpften.»

Die Stimmung sei immer aggressiver geworden. «Es kamen weitere Personen dazu», schildert Marocchi. Vermutlich habe es sich um Mitarbeiter gehandelt. «Schliesslich bin ich mit dem Team zum Auto geflüchtet.» Doch die Journalisten wurden weiter angepöbelt und geschubst. «Diese Leute bedrohten uns weiter. Unser Auto wurde beschädigt.»

Schliesslich beruhigte sich die Lage allmählich. In den sozialen Medien veröffentlichte Marocchi eine Nachricht an Familien und Kollegen, um diese zu beruhigen.

Tumultartige Szenen

Das Klima in Crans-Montana sei momentan sehr aufgeladen, schreibt der Journalist. «Es waren ziemlich schlimme 10 Minuten, weil so viele Leute da waren. Aggressive Leute. Aber was mich enttäuscht und schmerzt, ist, dass das, was heute passiert ist, einen sozialen Wert hat und von einem vergifteten und wenig kooperativen Umfeld zeugt. Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Verletzten.»

Das Betreiberpaar hat mittlerweile die Betriebserlaubnis für ein zweites Lokal verloren. Insgesamt betreibt das Ehepaar drei Lokalitäten in der Region Crans-Montana.

Betreiberpaar will sich noch diese Woche äussern

Am Montagabend erhielt RTS das entsprechende Schreiben der Gemeinde vom Anwalt des Wirtepaares. Weiter deutete der Anwalt an, dass seine Mandanten sich noch diese Woche zu Wort melden wollen. Der Zeitpunkt ist noch unklar.