Ein Streit hat im Kanton Solothurn zu wilden Szenen geführt. Ein Video zeigt, wie eine Autofahrerin aufs Gaspedal drückt und in ein parkiertes Auto kracht. Die Solothurner Polizei ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nachbarschaftsstreit in Günsberg: Autofahrerin rast am Donnerstag in parkiertes Auto

Kantonspolizei Solothurn bestätigt Vorfall, keine Verletzten

Video des Vorfalls erreicht in Stunden Millionen Aufrufe auf sozialen Medien

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Video eines ausgearteten Nachbarschaftsstreits sorgt im Netz für Aufregung. Die Aufnahmen zeigen, wie eine Mercedes-Fahrerin in Günsberg SO aufs Gaspedal drückt und anschliessend in ein parkiertes Auto kracht und es vor sich herschiebt.

Worum es bei dem Streit vom Donnerstagmorgen genau ging, geht aus dem Video nicht hervor. Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Solothurn einen Einsatz. Ermittlungen laufen. Wie die Polizei weiter erklärt, wurde niemand verletzt. Im Vordergrund stehe ein Nachbarschaftsstreit.

«Sie warf Backsteine»

Auch ein Anwohner schildert gegenüber Blick, dass die Frau seit Längerem mit ihren Nachbarn zerstritten ist. «Vor der Szene im Video warf sie zwei Backsteine gegen eine Scheibe der Nachbarn», erklärt er. Dies habe er von der betroffenen Familie direkt erfahren. «Das parkierte Auto stand da, um eine Flucht zu verhindern.» Eine Anwohnerin versuchte, die Frau noch aufzuhalten und ruft laut: «Gehts noch?». Durch den anschliessenden Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge beschädigt.

Der Clip verbreitete sich in den sozialen Medien innerhalb von wenigen Stunden und hat schon rund drei Millionen Views erzielt.

* Hinweis der Redaktion: In einer ersten Version des Artikels hiess es, es habe sich beim Mercedes-Fahrer um einen Mann gehandelt. Das Auto wurde jedoch von einer weiblichen Person gelenkt. Wir haben den Artikel entsprechend korrigiert.

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