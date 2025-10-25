Zwei Autounfälle im Aargau am Freitagabend: In Spreitenbach und Tegerfelden verloren Fahrer angeblich durch Hustenanfälle die Kontrolle. Die Kantonspolizei untersucht die Vorfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Darum gehts

Beide Fahrer verloren die Kontrolle, kollidierten mit anderen Fahrzeugen und Objekten

Daniel Macher Redaktor News

In Spreitenbach AG und Tegerfelden AG kam es am Freitagabend zu zwei Autounfällen – beide Male gaben die Fahrer an, durch einen Hustenanfall die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren zu haben. Verletzt wurde niemand.

In Spreitenbach ereignete sich der Unfall kurz nach 20 Uhr auf der Furttalbrücke. Ein 51-jähriger Mann geriet mit seinem Citroën-Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn, streifte zunächst einen Volvo und krachte dann heftig in einen nachfolgenden Ford. Besonders der Lieferwagen und der Ford wurden stark beschädigt.

War auch hier Husten schuld?

Rund zweieinhalb Stunden später, kurz nach 22.30 Uhr, verlor ein 34-jähriger BMW-Fahrer in Tegerfelden auf der Würenlingerstrasse die Kontrolle über sein Auto. Er prallte zuerst gegen eine Stützmauer, streifte die Leitplanke, überquerte erneut die Strasse und stiess ein zweites Mal gegen die Mauer. Der BMW wurde Totalschaden. Der Fahrer wurde von der Ambulanz untersucht, blieb aber unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau prüft nun die Angaben beider Fahrer und führt entsprechende Ermittlungen.