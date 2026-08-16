Ein Auto wurde am Sonntag in Subingen SO völlig zerstört zurückgelassen. Wem gehört das Fahrzeug? Die Polizei sucht Zeugen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto prallt in Subingen SO gegen Betonsockel und landet auf Grünfläche

Fahrer flüchtet, Fahrzeug erleidet Totalschaden, Polizei ermittelt

Zeugenaufruf: Hinweise unter 032 627 81 17 an Kantonspolizei Solothurn

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, gegen 0.45 Uhr, kam es an der Luzernstrasse in Subingen im Kanton Solothurn zu einem Unfall. Ein von Solothurn kommendes Auto prallte am Kreisel Luzernstrasse/Derendingenstrasse gegen die Betonsockel und kam schliesslich auf der Grünfläche einer Liegenschaft zum Stillstand. Dabei entstand hoher Sachschaden, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung vermerkt.

Die Person am Steuer machte sich anschliessend aus dem Staub. Das Unfallauto erlitt Totalschaden und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.

Nebst der Polizei und der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn standen Angehörige der Feuerwehr Subingen, ein Ambulanzteam sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben Ermittlungen sowohl zum Unfallhergang als auch zur verantwortlichen Person aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zur gesuchten fahrzeuglenkenden Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn unter 032 627 81 17 zu melden.