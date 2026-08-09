Am Samstagnachmittag nahmen mehrere Polizeipatrouillen auf der Autobahn A2 bei Egerkingen die Nachfahrt hinter einem gestohlenen Auto auf. In Biberist konnten das Fahrzeug schliesslich angehalten und die drei jugendlichen Insassen festgenommen werden.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Am Samstag, kurz nach 14 Uhr, wurde die Kantonspolizei Solothurn auf einen orangen Renault Captur aufmerksam, der im polizeilichen Fahndungssystem als gestohlen ausgeschrieben war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Auto auf der Autobahn A2 vom Belchentunnel herkommend Richtung Egerkingen, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung.

Umgehend nahmen mehrere Polizeipatrouillen die Nachfahrt auf – mit dem Ziel, das Fahrzeug anhalten und die Insassen einer Kontrolle unterziehen zu können. Die Nachfahrt führte von der A2 auf die A1 Richtung Solothurn und schliesslich auf die A5, wo das Fahrzeug bei der Ausfahrt Solothurn Ost die Autobahn verliess und folglich via Zuchwil Richtung Lohn-Ammannsegg weiterfuhr.

In Biberist konnte das flüchtige Auto schliesslich mittels Einsatz eines Nagelbands angehalten werden. Dabei wurde auch ein Polizeifahrzeug beschädigt. Die drei Insassen, eine 15-jährige Schweizerin, ein 16-jähriger Rumäne und ein 17-jähriger Spanier, wurden für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen.