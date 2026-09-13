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Solothurn
In Subingen: Auto crasht in Kreisel
Bei einem Kreisel in Subingen
Videoaufnahmen zeigen Unfallauto
In Subingen SO kommt es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall.
Publiziert: vor 4 Minuten
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