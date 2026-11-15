Niemand wurde verletzt, doch der Führerausweis war weg: Eine 74-Jährige kollidierte am Samstagabend im Kanton Aargau stark betrunken mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn.

Darum gehts Kanton Aargau: Eine 74-Jährige geriet beim Abbiegen auf die Gegenspur

Sie kollidierte mit dem stehenden Audi eines 53-Jährigen

Niemand wurde verletzt, die betrunkene Frau gab den Ausweis ab

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend kurz vor 17:30 Uhr bog eine 74-Jährige mit ihrem Auto in die Wölflinswilerstrasse in Richtung Dorfzentrum ab. Zur gleichen Zeit war ein 53-Jähriger mit einer Mitfahrerin in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

Beim Abbiegen geriet die 74-Jährige mit ihrem Dacia auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem stehenden Audi des 53-Jährigen. Zwecks Unfallaufnahme rückten eine Patrouille der Polizei Oberes Fricktal und der Kantonspolizei Aargau aus.

Führerausweis abgenommen

Die Beteiligten hatten Glück: Durch die Kollision wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau vermeldet. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Franken.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Bei der Überprüfung der Fahrfähigkeit wurde festgestellt, dass die 74-Jährige stark betrunken war. Sie musste ihren Führerausweis auf der Stelle abgeben.