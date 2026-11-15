Ein Mercedes-Lenker hat am Samstagabend in Oftringen AG einen E-Trotti-Fahrer auf dem Fussgängerstreifen frontal erfasst. Der 57-Jährige kam verletzt ins Spital, dem Autofahrer wurde der Ausweis abgenommen.

Darum gehts Am Samstag wurde in Oftringen AG ein E-Trotti-Fahrer angefahren

Ein Mercedes traf ihn auf dem Fussgängerstreifen

Das Unfallopfer (57) kam ins Spital, der Mercedes-Fahrer musste seinen Führerausweis abgeben

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend ist es in Oftringen AG zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Trotti-Fahrer gekommen. Der Mercedes-Fahrer (59) fuhr auf der Luzernerstrasse in Richtung Zofingen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Im Kreuzungsbereich mit der Parkstrasse bog ein weiteres Auto in die Luzernerstrasse ein. Dieses hielt vor dem Fussgängerstreifen an, weil die Person auf dem E-Trottinett die Strasse überquerte.

Mercedes-Fahrer muss Führerausweis abgeben

Der Mercedes-Lenker fuhr rechts am stehenden Fahrzeug vorbei. Danach kollidierte er frontal mit dem E-Trottinett-Fahrer (57) auf dem Fussgängerstreifen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige über die Motorhaube geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe.

Der E-Trottinett-Fahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Am Mercedes und am E-Trotti entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft, weshalb der Mercedes-Fahrer den E-Scooter-Mann zu spät wahrnahm. Dem Autofahrer wurde der Führerausweis abgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Luzernerstrasse im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.