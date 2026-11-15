Darum gehts
- Am Samstag wurde in Oftringen AG ein E-Trotti-Fahrer angefahren
- Ein Mercedes traf ihn auf dem Fussgängerstreifen
- Das Unfallopfer (57) kam ins Spital, der Mercedes-Fahrer musste seinen Führerausweis abgeben
Am Samstagabend ist es in Oftringen AG zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem E-Trotti-Fahrer gekommen. Der Mercedes-Fahrer (59) fuhr auf der Luzernerstrasse in Richtung Zofingen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.
Im Kreuzungsbereich mit der Parkstrasse bog ein weiteres Auto in die Luzernerstrasse ein. Dieses hielt vor dem Fussgängerstreifen an, weil die Person auf dem E-Trottinett die Strasse überquerte.
Mercedes-Fahrer muss Führerausweis abgeben
Der Mercedes-Lenker fuhr rechts am stehenden Fahrzeug vorbei. Danach kollidierte er frontal mit dem E-Trottinett-Fahrer (57) auf dem Fussgängerstreifen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-Jährige über die Motorhaube geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe.
Der E-Trottinett-Fahrer wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Am Mercedes und am E-Trotti entstand Sachschaden.
Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft, weshalb der Mercedes-Fahrer den E-Scooter-Mann zu spät wahrnahm. Dem Autofahrer wurde der Führerausweis abgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Luzernerstrasse im betroffenen Bereich zu Verkehrsbehinderungen.