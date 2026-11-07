Die Polizei im Aargau erhöht den Druck: Bei einer kantonsweiten Aktion wurden 14 mutmassliche Einbrecher vorläufig festgenommen und zahlreiche Brennpunkte kontrolliert.

Darum gehts Im Aargau wurden 14 mutmassliche Einbrecher festgenommen.

Sie prüften 1800 Personen, 1000 Autos und 32 Gesuchte.

Die Polizei meldete wenige Einbrüche und setzt Patrouillen fort.

Marian Nadler Redaktor News

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäss auch das Risiko von Einbrüchen. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, führte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag und Freitag eine koordinierte Fahndungsaktion im gesamten Kantonsgebiet durch. «Im Fokus standen die Verhinderung von Einbrüchen, das frühzeitige Erkennen mobiler Tätergruppierungen sowie die konsequente Verfolgung von Straftaten», schreibt sie in einer Medienmitteilung.

Bei der Aktion erhielt die Kantonspolizei Unterstützung von verschiedenen Regionalpolizeien und der Transportpolizei. Ebenfalls beteiligt waren Partner des Migrationsamts, des Bundesamts für Polizei sowie weitere Stellen.

14 Festnahmen – doch das war noch nicht alles

Insgesamt standen während der beiden Tage mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Sie waren im gesamten Kantonsgebiet präsent und kontrollierten über 1800 Personen sowie mehr als 1000 Fahrzeuge.

«Die intensiven Kontrolltätigkeiten und die ergänzenden Abklärungen durch spezialisierte Fachkräfte führten zu konkreten Fahndungserfolgen», gibt die Kantonspolizei weiter bekannt. Insgesamt konnten 14 Personen vorläufig festgenommen werden.

Aktion zeigt Wirkung

Im Rahmen der Aktion überprüften die Einsatzkräfte auch Personen, die im Fahndungssystem ausgeschrieben waren. Insgesamt betraf dies 32 Personen, die aus unterschiedlichen Gründen gesucht wurden. Sämtliche Fälle konnten abgearbeitet werden.

Die Kontrollen beschränkten sich nicht nur auf das Strassennetz und die Wohnquartiere. An verschiedenen Orten im Kanton führten die Einsatzkräfte gezielte Kontrollen an bekannten Brennpunkten durch. Dabei wurden unter anderem die Bahnhöfe Aarau und Brugg/Windisch einbezogen. Zusätzlich waren zivile Einsatzkräfte auf verschiedenen Linien des öffentlichen Verkehrs unterwegs. Auch dort konnten verdächtige Personen erkannt und kontrolliert werden.

Neben den erzielten Fahndungserfolgen stand insbesondere die Prävention im Vordergrund. Die erhöhte Polizeipräsenz im gesamten Kantonsgebiet sollte potenzielle Täter abschrecken und Einbrüche verhindern. Die starke Präsenz dürfte ihre Wirkung nach Ansicht der Ordnungshüter nicht verfehlt haben: In der Nacht auf Samstag gingen bei der Einsatzzentrale erfreulicherweise nur vereinzelt Meldungen über Einbrüche ein. Die Kantonspolizei Aargau verspricht in der Medienmitteilung zudem, mit gezielten Aktionen und verstärkten Patrouillen den Kontrolldruck auf Einbrecher und Kriminaltouristen in den kommenden Winterwochen aufrechterhalten zu wollen.