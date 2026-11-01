Junglenker (22) in Frick AG nickt ein und kracht in Baum

Ein 22-jähriger Junglenker ist am Sonntagmorgen in Frick AG von der Hauptstrasse abgekommen und in einen Baum gekracht. Laut Polizei nickte er mutmasslich am Steuer ein. Der Fahrer blieb unverletzt, der Ausweis ist weg.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein 22-jähriger Junglenker ist am Sonntag, kurz nach 7 Uhr, auf der Hauptstrasse in Frick AG verunfallt. Der Mann war mit seinem Mercedes-Benz in Richtung Dorfzentrum unterwegs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Während der Fahrt nickte der Lenker laut Polizei mutmasslich am Steuer ein. Danach geriet der Mercedes rechts von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Der 22-Jährige blieb unverletzt. Am Auto und am Baum entstand grosser Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Lenker den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts vorläufig ab. Zudem wird er bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.