Kernkraftwerk Beznau fährt beide Blöcke herunter

Die Hitzewelle trifft das Kernkraftwerk Beznau in Döttingen AG. Weil die Aare zu warm ist, hat die Betreiberin Axpo beide Reaktoren vorübergehend heruntergefahren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hitze legt Kernkraftwerk Beznau lahm: Reaktoren am 31. Juli heruntergefahren

Aare-Wassertemperatur von 25 Grad zwingt Axpo zu Schutzmassnahme

Block 2 bleibt ab 4. August wegen Brennelementwechsel abgeschaltet

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Die anhaltende Hitze bremst das Kernkraftwerk Beznau aus. Am Freitag erreichte die Temperatur der Aare erneut die Marke von 25 Grad Celsius. Weil auch am Samstag keine Abkühlung in Sicht ist, zog die Betreiberin Axpo die Reissleine: Beide Reaktoren sind vorübergehend heruntergefahren.

Der Stopp verhindert, dass das Kühlwasser die Aare noch weiter aufheizt. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der hohen Temperaturen führen viele Schweizer Flüsse derzeit aussergewöhnlich warmes Wasser.

Wie die Axpo mitteilt, wird die Temperatur des Flusses laufend überwacht. Erst wenn sich die Aare ausreichend abkühlt oder eine Abkühlung absehbar ist, soll Block 1 wieder ans Netz gehen. Block 2 bleibt unabhängig vom Wetter vorerst ausser Betrieb. Dort beginnt am 4. August der geplante Brennelementewechsel. Die Arbeiten dauern rund zwei Wochen.