Im Kanton Aargau brennt es in einer Primarschule. Fotos eines Blick-Lesers zeigen, wie eine grosse Rauchsäule über dem Gebäude in Dättwil AG aufsteigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind unter anderem auf dem Dach zu sehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Starke Rauchentwicklung in Turnhalle einer Primarschule in Dättwil AG

Feuerwehr öffnet Dach, Brandursache unklar, keine Anwesenden wegen Ferien

Kantonspolizei Aargau bestätigt Einsatz, weitere Details folgen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Feuerwehreinsatz in Dättwil AG. Aus der Turnhalle einer Primarschule qualmt es gewaltig. Auf Fotos eines Blick-Lesers ist zu sehen, wie sich die Einsatzkräfte am Dach des Gebäudes zu schaffen machen. Kurze Zeit später sind Flammen zu sehen, die aus dem Dach der Turnhalle schlagen.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Einsatz. «Die Feuerwehr muss das Dach öffnen, um die Ursache der Rauchentwicklung zu klären», erklärt ein Sprecher Blick am Telefon. «Es brennt wohl unter der Decke. Die Feuerwehr muss das Dach nun von innen und aussen öffnen, um das Feuer zu bekämpfen.» Laut der Kapo handelt es sich um einen «sehr aufwändigen» Einsatz. Am Mittwochabend waren die Löscharbeiten noch nicht abgeschlossen.

Keine Gefahr für Unbeteiligte

Auf dem Gelände der Primarschule waren aufgrund der Sommerferien keine Personen anwesend. Auch bestehe keine Gefahr, dass sich das Feuer auf umliegende Gebäude ausbreitet.

Alertswiss warnte kurz nach 15 Uhr ebenfalls vor der starken Rauchentwicklung aufgrund des aktuellen Brandes. Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Dättwil wird empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen und Lüftungen sowie Klimaanlagen abzuschalten.

+++Update folgt+++