Wilde Verfolgungsjagd vor Mitternacht in Wohlen AG: Ein Autofahrer flieht vor der Polizei durch eine 30er Zone und baut einen Unfall. Ein Mann wird festgenommen. Ein Leserreporter hat die Szene vom Fenster aus beobachtet.

Darum gehts In Wohlen AG floh ein Autofahrer vor Mitternacht vor der Polizei

Laut Zeuge fuhr der Mercedes in der 30er-Zone 80 bis 100 km/h

Nach einem Unfall wurde ein Mann vor Ort festgenommen

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Es ist kurz vor Mitternacht, als in Wohlen AG plötzlich Reifen quietschen. Ein Motor heult auf, ein lauter Auspuff dröhnt, jemand gibt immer wieder Vollgas. Kurz darauf rast ein Auto durch die Zentralstrasse, die Polizei direkt hinterher.

In der 30er-Zone ist der dunkle Mercedes nach Einschätzung des Augenzeugen mit locker 80 bis 100 km/h unterwegs. «Man hat die Bremsen richtig gerochen», sagt er. Wenig später kracht es: Der Fahrer baut einen Unfall.

Festnahme vor Ort

Aufnahmen zeigen, was danach geschieht. Polizisten stehen bei dem schwarzen Auto, auf der Strasse liegen Trümmerteile. Ein Mann liegt am Boden, Beamte legen ihm Handschellen an. Die Polizei nimmt ihn direkt mit.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Details nennt sie noch nicht. Diese sollen am Sonntagmorgen in einer Medienmitteilung folgen.