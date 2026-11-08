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Dramatische Verhaftung in Wohlen AG
Mercedes rast durch 30er-Zone und verunfallt

Wilde Verfolgungsjagd vor Mitternacht in Wohlen AG: Ein Autofahrer flieht vor der Polizei durch eine 30er Zone und baut einen Unfall. Ein Mann wird festgenommen. Ein Leserreporter hat die Szene vom Fenster aus beobachtet.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Durch Wohlen AG gerast, Unfall gebaut und auf der Stelle festgenommen: ein Verhafteter liegt mit Handschellen auf dem Rücken am Boden.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

  • In Wohlen AG floh ein Autofahrer vor Mitternacht vor der Polizei
  • Laut Zeuge fuhr der Mercedes in der 30er-Zone 80 bis 100 km/h
  • Nach einem Unfall wurde ein Mann vor Ort festgenommen
Kestenhole Autor Blick Profilbild
Daniel KestenholzRedaktor Nachtdienst

Es ist kurz vor Mitternacht, als in Wohlen AG plötzlich Reifen quietschen. Ein Motor heult auf, ein lauter Auspuff dröhnt, jemand gibt immer wieder Vollgas. Kurz darauf rast ein Auto durch die Zentralstrasse, die Polizei direkt hinterher.

In der 30er-Zone ist der dunkle Mercedes nach Einschätzung des Augenzeugen mit locker 80 bis 100 km/h unterwegs. «Man hat die Bremsen richtig gerochen», sagt er. Wenig später kracht es: Der Fahrer baut einen Unfall.

Festnahme vor Ort

Aufnahmen zeigen, was danach geschieht. Polizisten stehen bei dem schwarzen Auto, auf der Strasse liegen Trümmerteile. Ein Mann liegt am Boden, Beamte legen ihm Handschellen an. Die Polizei nimmt ihn direkt mit.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Einsatz gegenüber Blick. Details nennt sie noch nicht. Diese sollen am Sonntagmorgen in einer Medienmitteilung folgen.

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