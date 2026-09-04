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Menziken AG: Leservideos zeigen brennendes Gebäude
Mit starker Rauchentwicklung
Leservideos zeigen brennendes Gebäude in Menziken AG
Am Freitagnachmittag ist in Menziken AG ein Brand ausgebrochen. Mehrere Leserreporter haben das Feuer aufgenommen.
Publiziert: vor 19 Minuten
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