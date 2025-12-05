DE
FR
Abonnieren

«Es stinkt richtig abartig»
Übler Geruch bringt Bewohner von Oftringen AG zur Verzweiflung

Seit Tagen rätselt Oftringen über einen üblen Geruch in der Luft. Zahlreiche Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern gingen bei der Gemeinde ein. Was steckt hinter dem Gestank?
Publiziert: 16:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
1/5
Oftringen AG wird derzeit von einem üblen Geruch geplagt.
Foto: Google maps

Darum gehts

  • Unangenehmer Geruch in Oftringen sorgt für Beschwerden von Bewohnern
  • Gestank wird als muffig nach Kläranlage oder faulen Eiern beschrieben
  • Dutzende Bewohner beschweren sich in der Facebook-Gruppe Oftringen über den Gestank
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Über der Region Oftringen im Kanton Aargau liegt derzeit ein unangenehmer Geruch. In der Facebook-Gruppe Oftringen beschweren sich Dutzende Bewohner über üblen Gestank. Zunächst berichteten die Portale von «CH Media» über das Phänomen. 

«Kann mir jemand sagen, was dieser schreckliche Geruch ist, der seit Wochen in Oftringen herrscht?», fragt ein Mitglied der Gruppe. Eine weitere Nutzerin ergänzt: «Es stinkt seit Wochen richtig abartig.» 

«Muffig nach Kläranlage»

Tatsächlich sind in den vergangenen Tagen bei der Gemeinde vermehrt Beschwerden über unangenehme Geruchsemissionen in Teilen von Oftringen eingegangen. Dies bestätigt die Behörde in einer Mitteilung. 

Viele Nutzerinnen bezeichnen den Geruch als «muffig nach Kläranlage» riechend oder «wie faule Eier». 

Mehr Nachrichten aus dem Kanton Aargau
«Wir verfolgen Null-Toleranz-Linie in solchen Angelegenheiten!»
Mit Video
Nach Schock in Spreitenbach AG
Gemeinde reagiert auf Abfalleimer-Sprengung
Aargauerin erleidet Schlaganfall mit 21 – und kämpft sich zurück
Zurück ins Leben gekämpft
Schlaganfall mit 21 – Aargauerin plötzlich im Rollstuhl
Aargauerin bekam mit 21 Jahren einen Schlaganfall – wie ist das möglich?
Risiken und Warnsignale
Schlaganfall mit nur 21 Jahren – wie ist das möglich?
Aargauerin wegen Hunde-Streit am Flughafen in Helsinki gestrandet
«Es war Horror»
Aargauerin wegen Hundepuff am Flughafen Helsinki gestrandet

Der Gestank könnte aus der Kanalisation stammen. «Faktisch kommen dafür nur das Kanalisationssystem oder das Klärbecken der Erzo ARA (Abwasserreinigungsanlage, Anm. d. Red.) infrage», heisst es von der Gemeinde.

Liegt es an der Kanalisation?

Thomas Peyer von der Erzo ARA erklärt auf Anfrage von Blick, dass die Abklärungen immer noch andauerten und die Ursache für die Emissionen noch nicht geklärt sei. 

Vieles spreche dafür, dass die Kanalisation ursächlich ist. «Es könnte daran liegen, dass die Wassermenge nicht ausreicht, um alle Schmutzfaktoren zu transportieren.» Fehle das Wasser, könne dies zu Ablagerungen führen. Diese könnten für den Gestank sorgen. 

«Wir von der Erzo ARA haben die Konzentration des Schwefelwasserstoffs schon mehrmals kontrolliert, aber keine Auffälligkeiten bemerkt.» Aus diesem Grund sei es wahrscheinlich, dass die Quelle der Emissionen nicht bei der Erzo ARA liegt. Abschliessend lasse sich dies aber noch nicht sagen. «Die Abklärungen laufen auf Hochtouren.»

Massnahmen erst dann, wenn Ursache bekannt ist

Betroffene aus der Gemeinde können sich derweil an eine Hotline wenden und dort ihre Beobachtungen platzieren. 

Konkrete Massnahmen können erst getroffen werden, wenn die Ursache bekannt ist. «Sobald mit Sicherheit festgestellt werden kann, was die Quelle der störenden Emissionen ist, kann an deren Behebung gearbeitet werden», heisst es bei der Gemeinde. 

Peyer ermutigt die Bevölkerung, sich über die Hotline zu melden: «Hinweise helfen uns, die Sache aufzuklären.»

Bist du auch betroffen und hast den Geruch schon einmal wahrgenommen? Melde dich über unsere Whatsapp-Nummer (079 813 80 41) oder über den Leserreporter-Button in der Blick-App bei uns!

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen