Explosion in Spreitenbach AG: Eine aufgewühlte Mutter erlebte am Sonntagabend auf dem Pausenplatz in der Aargauer Gemeinde, wie Jugendliche offenbar einen Abfalleimer zur Detonation brachten. Ihre Tochter stand unter Schock. Ermittlungen laufen.

Der Abfalleimer auf dem Pausenplatz wurde gesprengt.

Darum gehts Jugendliche sprengten Abfalleimer auf Schulgelände in Spreitenbach AG, Tochter verletzt

Mutter besorgt über respektloses Verhalten der Jugendlichen gegenüber Polizei

Ein völlig demolierter Abfalleimer, Rauchspuren auf dem Schulgelände und eine aufgewühlte Mutter: Am Sonntagabend kam es beim Schulhaus Seefeld in Spreitenbach AG zu beunruhigenden Szenen.

Wie eine Leserreporterin (39) schildert, soll eine Gruppe junger Töfflifahrer einen Abfalleimer auf dem Pausenplatz zur Explosion gebracht haben. «Sie rasten mit ihren Mopeds über das Schulgelände», erzählt sie. Bei der Gruppe soll es sich laut der Leserin um Jugendliche zwischen 13 und 14 Jahren gehandelt haben. Ein Video vom Pausenplatz zeigt den völlig zerstörten Abfalleimer. Überall liegen Metallteile am Boden, Polizisten sind vor Ort.

«Sie muss zum Arzt»

Durch die Detonation erlitt ihre Tochter (10) einen Schock. Die Primarschülerin klage zudem immer wieder über ein Druckgefühl im Ohr. «Ich bringe sie jetzt zum Arzt», sagt die Aargauerin zu Blick.

Der Vorfall hat sie erschüttert: «Dass so etwas in der Schweiz passiert», sagt sie kopfschüttelnd. «Was können wir erwarten? Dass jemand als Nächstes mit einer Bombe zur Schule kommt? Muss es wirklich so weit kommen?» Es sei nicht der erste Vorfall dieser Art in der Gemeinde. Im Gespräch mit Blick erwägt die Mutter sogar einen Wegzug.

«Denken, sie können machen, was sie wollen»

Die Jugendlichen hätten keinen Respekt gezeigt – nicht einmal gegenüber der Polizei. «Sie haben ihnen einfach den Mittelfinger gezeigt. Sie haben das Gefühl, sie können machen, was sie wollen.»

Für die Frau steht fest: Jetzt muss etwas passieren. «Sonst geht es in diesem Land wirklich zum Teufel.» Sie habe nun «eine riesige Angst», ihr Kind überhaupt in die Schule zu schicken.

Polizei bestätigt Sachbeschädigung

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage, dass es am Sonntagabend bei der Schule zu einer Sachbeschädigung kam. «Dabei wurde ein Abfalleimer beschädigt», sagte ein Sprecher. Da die Ermittlungen noch laufen, kann die Polizei derzeit keine weiteren Angaben in Bezug auf Verletzte machen.

Die Schulleitung Seefeld verweist auf Anfrage an die Polizei.