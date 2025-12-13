Die Aargauer Kantonspolizei führte eine Radarkontrolle auf der A1 durch und erwischte mehrere Raser. Ein Audi-Fahrer wurde mit 173 km/h gemessen, zwei weitere Fahrer mit 159 und 155 km/h. Erlaubt waren 100 km/h.

Darum gehts Aargauer Polizei führt nächtliche Geschwindigkeitskontrolle auf A1 bei Birmenstorf AG durch

Betrunkener Temposünder mit 173 km/h erwischt, Führerausweis sofort abgenommen

Marian Nadler Redaktor News

Mit einem Radargerät führte die Kantonspolizei Aargau in der Nacht auf Samstag auf der A1 bei Birmenstorf eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf diesem Abschnitt ist die Geschwindigkeit auf 100 km/h begrenzt.

Kurz nach drei Uhr erfasste das Gerät einen Audi, der mit 173 km/h in Richtung Bern fuhr. Der Polizist am Messgerät meldete dies über Funk, worauf eine Patrouille den Wohnort des Fahrzeughalters (31) im Bezirk Lenzburg aufsuchte.

Stark alkoholisiert bestritt der Temposünder zunächst, mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein, musste dann aber angesichts des Messfotos die Fahrt eingestehen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Acht Personen müssen wohl Führerausweis abgeben

Ebenfalls nächtlichen Besuch von der Polizei erhielten ein junger Mann (21), der mit 159 km/h gemessen worden war, sowie ein weiterer Verkehrssünder (20) mit 155 km/h. Auch ihnen nahm die Polizei den Führerausweis ab.

Von den über 2100 Fahrzeugen, welche in drei Stunden die Messstelle passierten, registrierte die Kantonspolizei Aargau über 342 Geschwindigkeitsverstösse. 14 Lenker – darunter die drei Obgenannten – werden an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Aufgrund geringerer Geschwindigkeiten werden 328 Personen eine Ordnungsbusse erhalten. Acht Personen droht der Entzug des Führerausweises durch das Strassenverkehrsamt.