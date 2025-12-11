Am Dienstagabend krachte in Lupfig AG ein Auto in eine Gebäudefassade. Der 81-jährige Fahrer verwechselte laut Polizei Gas und Bremse.

Darum gehts Auto fährt in Gebäudefassade in Lupfig AG, Lenker verwechselte Gas und Bremse

Niemand wurde beim Unfall verletzt, ähnlicher Vorfall in Biberist SO

81-jähriger Mann verursachte den Selbstunfall laut Kantonspolizei Aargau Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Leserreporter wurde am Dienstagabend in Lupfig AG Zeuge eines Verkehrsunfalls. «Ein Auto ist gerade in die Fassade eines Gebäudes gefahren», sagt der Leser gegenüber Blick. Bilder des Unfalls zeigen, wie ein weisser Personenwagen mit der Stossstange gegen eine Mauer geprallt ist.

Zuvor hatte der Lenker ein Wiesenbord neben einem Parkplatz überfahren.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Aargau einen Selbstunfall in Lupfig. Der Lenker, ein 81-jähriger Mann, verwechselte ersten Erkenntnissen zufolge Gas und Bremse.

Ähnlicher Unfall im März

Glücklicherweise wurde beim Unfall niemand verletzt.

Im März kam es in Biberist SO zu einem ähnlich gelagerten Unfall. Ein Mann im Rentneralter fuhr auf einen «Lidl-Parkplatz». Kurz darauf landete er mit seinem Fahrzeug in der Filiale.

Gemäss ersten Erkenntnissen verwechselte der Mann beim Einparken ebenfalls das Brems- und Gaspedal. Wie die Polizei weiter schreibt, hatte dies zur Folge, dass er mit der Fahrzeugfront in die Aussenverglasung des Geschäfts prallte, diese durchbrach und schliesslich im Bereich der Kassen zum Stillstand kam.