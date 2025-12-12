Ein 78-jähriger Häftling ist in der JVA Lenzburg nach langer Krankheit verstorben. Der Schweizer Werner Ferrari, zu lebenslanger Haft verurteilt, war seit 1995 inhaftiert. Das Institut für Rechtsmedizin bestätigte den Tod.

Donnerstagmorgen verstarb ein Gefangener nach einer schweren Erkrankung in der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Dieser war seit längerem krank. Der Schweizer Staatsbürger Werner Ferrari ist nach einer langen, schweren Erkrankung im Alter von 78 Jahren in der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg verstorben.

Der wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilte Häftling war in der Altersabteilung 60+ untergebracht und weilte seit dem Jahr 1995 in der JVA Lenzburg. Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau hat den Tod bestätigt.