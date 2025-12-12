Darum gehts
- Gefangener verstirbt nach schwerer Erkrankung in Strafanstalt Lenzburg
- Werner Ferrari war wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt
- Der 78-jährige Schweizer war seit 1995 in der JVA Lenzburg inhaftiert
Daniel MacherRedaktor News
Donnerstagmorgen verstarb ein Gefangener nach einer schweren Erkrankung in der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Dieser war seit längerem krank. Der Schweizer Staatsbürger Werner Ferrari ist nach einer langen, schweren Erkrankung im Alter von 78 Jahren in der Strafanstalt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg verstorben.
Der wegen mehrfachen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilte Häftling war in der Altersabteilung 60+ untergebracht und weilte seit dem Jahr 1995 in der JVA Lenzburg. Das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Aarau hat den Tod bestätigt.