In Suhr AG hat eine Frau am Mittwochmorgen ihre Familie mit einem Messer angegriffen. Vier Personen, darunter ein Kleinkind, wurden schwer verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln die Hintergründe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bluttat in Suhr AG: Frau (37) verletzt Familienangehörige mit Messer

Vier Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kleinkind, Rettungskräfte im Einsatz

Kind per Helikopter ins Spital geflogen, Ermittlungen laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bluttat in Suhr AG: Bei der Notrufzentrale ging am Mittwochmorgen, kurz vor sechs Uhr, eine unklare Meldung über verletzte Personen ein. «Polizei und Rettungsdienst fanden an der fraglichen Privatadresse in Suhr drei verletzte Erwachsene sowie ein verletztes Kleinkind vor», teilt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, auf Blick-Anfrage mit.

«Während ein Rettungshelikopter das Kind ins Spital flog, brachten Ambulanzen die erwachsenen Personen ins Spital», berichtet Graser weiter. Das Kind sowie zwei der erwachsenen Personen wurden schwer verletzt, die dritte mittelschwer.

Messerangreiferin verletzte sich selbst

Eine Frau (37) soll in einem psychischen Ausnahmezustand mit einem Messer auf eines ihrer Kinder sowie auf Familienangehörige losgegangen sein. «Danach dürfte sie auch sich selbst verletzt haben», ergänzt der Kapo-Sprecher.

Die genauen Umstände sind noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat eine Strafuntersuchung eröffnet.