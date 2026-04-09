Bei einem Tötungsversuch ist am Mittwochvormittag in Winterthur ein Mann schwer verletzt worden. Die Stadtpolizei Winterthur nahm einen Tatverdächtigen fest.

Kurz nach 11 Uhr kam es zwischen einem 33-jährigen Schweizer und seinem Vater in dessen Wohnung zu einer Auseinandersetzung. Nach jetzigem Kenntnisstand verletzte der Sohn dabei den 66-jährigen Schweizer mit einem Messer schwer. Die Stadtpolizei Winterthur nahm den Sohn wenig später fest.

Der Rettungsdienst Winterthur brachte den verletzten Vater ins Spital.

Die Kantonspolizei Zürich untersucht den genauen Tathergang sowie das Motiv in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität. Das Forensische Institut Zürich FOR sicherte die Spuren. Die Staatsanwaltschaft beantragt beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft für den Beschuldigten.