Die Schweiz verabschiedet sich vom Frühlingswetter: Ab Dienstag dominieren Regen und Gewitter. Doch der Wetterumschwung sorgt nicht nur für schlechte Nachrichten – besonders eine Gruppe darf sich freuen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Montag beginnt mit Sonne und Wolken, später naht eine Schlechtwetterfront

Mittwoch wird laut Meteonews der schlechteste Tag mit bis 14 Grad

Passend zum Wochenende kehrt die Sonne zurück

Nikolina Pantic Redaktorin News

Was für ein prächtiges Wochenende hinter uns liegt! Nach Tagen voller Sonnenstrahlen und warmem Wetter startet der Montag weiterhin mit einem Mix aus Sonne und Wolken, wie Meteo News berichtet. Doch mit dem Anbruch der neuen Woche wechselt auch das Wetter und eine Schlechtwetterfront naht.

Bevor sich die Schweiz vom schönen Wetter verabschieden muss, startet der Montag mit sonnigen Phasen und dichteren Wolken, wie der Meteorologe Quirin Beck von Meteonews berichtet. «In den Bergen bilden sich Quellwolken, die für einen Regensprutz sorgen. In der Zentral- und Ostschweiz bleibt es weitestgehend trocken, wobei Temperaturen um die 20 Grad herrschen.»

Am Mittwoch kommt das Tief

Der Dienstag folgt in ähnlichem Stil. «Die Wolken sind deutlich zahlreicher und im Westen ist es am Morgen schon nass. Die Regengüsse breiten sich im Osten aus und die Temperaturen liegen bei 18 und 19 Grad. Im Süden ist es mit einer Staulage bewölkt und nass.» Wer auf den Mittwoch pocht, sollte sich nicht allzu fest freuen.

Gemäss dem Wetterexperten ist das der schlechteste Tag der Woche. «Am Mittwoch ist fast nicht an Sonne zu denken», erklärt Beck und ergänzt, dass sich Modelle noch nicht sicher sind. Die Temperaturen liegen im Flachland zwischen 14 und 16 Grad.

Donner, Blitz und ein Funken Hoffnung

Diese Woche kann es blitzen und donnern. Bis und mit Mittwoch könnten laut dem Meteorologen Gewitter aufziehen, wobei besonders Dienstag und Mittwoch anfällige Tage dafür sind. «Gewitter sind im Jura und den Alpen zu erwarten. Durch die Südströmung können diese Gewitter dann auch Richtung Mittelland ziehen.»

Ab Donnerstag wird das Wetter ruhiger und am Freitag ist Regen lediglich in den Alpen und dem Jura angesagt. Lokal können sich gemäss dem Meteorologen Gewitter bilden. Trotzdem übernimmt am Samstag passend zum Wochenende die Sonne wieder.

Gute Nachrichten für Allergiker

Die Schlechtwetteransage tut nicht nur der Natur aufgrund des trockenen Aprils gut. Auch Pollenallergiker dürfen sich über eine kurze Pause freuen. «Durch Regen werden Pollen ausgewaschen und es gibt eine kurzfristige Entlastung», erklärt Beck. Da sich das Wetter jedoch bessert am Freitag und Samstag steigt auch hier der Pollenanteil wieder.