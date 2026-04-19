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Leservideo zeigt
Gewitterzelle mit Hagel zieht über Sörenberg LU

Am Sonntagmittag kommt es in einigen Regionen der Schweiz zu Gewittern. Bei einer Leserreporterin hagelt es sogar.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Aktualisiert: vor 4 Minuten
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