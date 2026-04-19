DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zentralschweiz
Luzern
Gewitterzelle über Sörenberg Luzern: es hagelt
Leservideo zeigt
Gewitterzelle mit Hagel zieht über Sörenberg LU
Am Sonntagmittag kommt es in einigen Regionen der Schweiz zu Gewittern. Bei einer Leserreporterin hagelt es sogar.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Wetter-Videos aus der Schweiz
0:53
Leservideos zeigen
Der Winter feiert auch im Flachland ein Comeback
0:59
Lawine nahe Schweizer Grenze
Hier donnert eine Schneestaubwolke auf Wintersportler zu
1:09
Weisse Pracht
Neuschnee in Ostschweizer Skigebieten
0:55
Erste Flocken im Flachland
Schnee verwandelt Schweiz in Winterlandschaft
1:34
Birsfelder Feuerwehrkommandant
«Ein grosser Baum ist auf vier Autos gestürzt»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen