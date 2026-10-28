Britischer Influencer rechnet mit der Schweiz ab

Der britische Reiseinfluencer Max Jeffery lässt in einem Video kein gutes Haar an der Schweiz. In den Kommentaren stösst er dafür vor allem auf Widerspruch.

Darum gehts Der britische Influencer Max Jeffery nennt die Schweiz teuer, langweilig und unfreundlich

Er kritisiert Preise, Kultur, Tourismusumgang und Nachtleben, besonders Genf enttäuscht ihn

In Kommentaren widersprechen viele Schweizer, Zustimmung gibt es nur vereinzelt, Käse lobt er

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Zu teuer, langweilig und unfreundlich: Der britische Reiseinfluencer Max Jeffery lässt an der Schweiz kaum ein gutes Haar. In einem Video knöpft er sich drei aus seiner Sicht völlig überschätzte Reiseziele vor. Die Schweiz landet dabei eiskalt auf Platz eins. Nur eine einzige Sache findet Gnade vor seinen Augen: der Schweizer Käse.

«Womöglich das Schlimmste auf der Welt»

Mit unserem Land kann der Brite wenig anfangen. «Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist womöglich das schlimmste, das ich je auf der Welt erlebt habe», klagt Jeffery. Die Schweizer Natur sei zwar schön, doch das reiche längst nicht. Ihn stören die hohen Preise, eine wenig zugängliche Kultur und der Umgang mit Touristen. Auch das Nachtleben enttäusche. Sein Fazit: Die Schweiz ist schlicht langweilig.

Besonders eine Stadt trifft es hart: «Genf ist einer der langweiligsten Orte, die ich je besucht habe», schimpft Jeffery. Eine zweite Chance gibt er der Stadt am Genfersee wohl kaum.

Konter aus der Schweizer Community

In den Kommentaren brennt sofort der Baum. Schweizerinnen und Schweizer widersprechen dem Influencer vehement. «Ich bin Schweizer und lebe hier. Du liegst falsch und deine Argumente sind oberflächlich», schreibt ein Nutzer. Andere nehmen Jefferys Urteil gelassen – und freuen sich, dass er einen Bogen um die Schweiz machen will.

Immerhin: Beim Käse gerät der Brite ins Schwärmen. Die kulinarische Versöhnung währt jedoch nur kurz. Vom Rest der Schweizer Küche hält er wenig: «Es ist nicht besonders», lautet sein knappes Urteil.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das sorgt für Häme im Netz. Etliche Kommentatoren witzeln darüber, dass ausgerechnet ein Brite über gutes Essen urteilt – schliesslich geniesst die Küche auf der Insel weltweit nicht den besten Ruf. Einige wenige pflichten ihm allerdings bei: «Du hast absolut recht bezüglich der Schweiz», heisst es vereinzelt. Gesprächsstoff hat Max Jeffery damit garantiert geliefert. Auf Platz zwei und drei des Flop-Rankings landeten übrigens Österreich und Belgien.