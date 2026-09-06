DE
FR
Abonnieren

Leser filmt
Video zeigt den Einsatz am Samstagabend

Am Samstagabend kam es in Oberwil zu einem blutigen Beziehungsdelikt beim Coop-Parkplatz. Die mutmassliche Täterin wurde festgenommen.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen