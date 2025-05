Kunden nach Streik-Ankündigung «Für mich wäre es in Ordnung, wenn die Filiale zu wäre»

Am Freitagmorgen wollte das Lidl-Personal vor der Filiale in Wädenswil ZH protestieren – aus Solidarität mit dem Chef, dem die Kündigung droht. Heute Morgen ist der Laden aber ganz normal aufgegangen. Sogar der in Ungnade gefallene Chef arbeitet. Blick ist vor Ort.

Publiziert: 09:45 Uhr | Aktualisiert: 10:00 Uhr