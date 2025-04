Bodenseepegel auf Rekordtief – grosse Sorgen bei Schifffahrtsbetrieben «Es ist einfach brutal»

Anhaltende Trockenheit und fehlendes Schmelzwasser lassen den Pegel des Bodensees immer weiter sinken. Der Stand ist aktuell so tief, wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Am Untersee ist der Hafen bereits ausgetrocknet, was den nautischen Betrieben grosse Sorge bereitet.

Publiziert: vor 30 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten