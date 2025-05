Mitarbeiterin Raffaela De Gori (35) «Als ich den Rauch sah, bin ich Tränen ausgebrochen»

Am frühen Morgen des 1. Mai ist in Herisau in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Doch vom Arbeitsort der Alumo-Mitarbeiter ist nichts mehr übrig. Diese sind untröstlich.

