Coline aus Koma erwacht: «Der Weg hat gerade erst begonnen»

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Nach dem Tod eines 18-jährigen Brandopfers gibt es inmitten der Tragödie von Crans-Montana nun auch gute Nachrichten: Die 22-jährige Coline, die beim verheerenden Brand in der Bar Le Constellation schwer verletzt wurde, ist aus dem Koma erwacht, wie «BFM» berichtet. Die junge Frau, deren Körper zu rund 30 Prozent verbrannt wurde, meldete sich erstmals selbst mit einer Botschaft auf Tiktok. «Nach wochenlangem Koma nehme ich mir ein paar Minuten Zeit, um euch zu schreiben», erklärte Coline.

Coline lag mehrere Wochen im künstlichen Koma und wird seit über einem Monat in einem Spital in Antwerpen (B) behandelt. «Ich kann das Ausmass des Geschehens kaum begreifen, aber meine Verletzungen erinnern mich jede Sekunde daran», schreibt sie weiter. Gleichzeitig bedankt sie sich emotional für die grosse Anteilnahme: «Vielen Dank für all die Nachrichten, Gedanken und Gebete sowie für die Unterstützung meiner Familie und Angehörigen. Der Weg hat gerade erst begonnen.»

Coline ist die Freundin des Profifussballers Tahirys Dos Santos (19) vom französischen Klub FC Metz. Der Spieler rettete sie in der Brandnacht aus den Flammen und erlitt dabei selbst Verbrennungen, wenn auch weniger schwere. Nach schwierigen Wochen und einer kürzlich erfolgten Transplantation erklärte Dos Santos auf Instagram, es gehe ihm langsam besser. Seine sportliche Zukunft ist jedoch ungewiss. Für das Paar wurde inzwischen eine Online-Spendenkampagne lanciert.