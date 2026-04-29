Am Dienstagabend stürzte im Norden Deutschlands ein Kleinflugzeug ab. Der Pilot kam bei dem Unglück ums Leben. Der rund 70-jährige Mann flog mit der Maschine Richtung Schweiz, wo er wohnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Kleinflugzeug stürzte nahe Oldenburg ab, Pilot starb beim Unglück

Sprengkapsel des Fallschirms musste von Spezialisten gezielt gesprengt werden

Rund 50 Einsatzkräfte vor Ort, Flugzeug vollständig zerstört

Angela Rosser Journalistin News

In der Nähe von Oldenburg im Norden von Deutschland stürzte ein Kleinflugzeug ab. Der Pilot kam dabei ums Leben. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start, wie «Spiegel» schreibt. Was zu dem Unglück führte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen, heisst es.

Gemäss den Angaben der Polizei war der Pilot etwa 70 Jahre alt und auf dem Rückflug in die Schweiz, wo er wohnte. Die Sprengkapsel für den Rettungsfallschirm musste von Fachleuten der Bundespolizei gesprengt werden, weil sie nicht ausgelöst worden sei, heisst es. Vor Ort waren rund 50 Einsatzkräfte im Einsatz.

Der Pilot war gemäss der Polizei allein an Bord. Das Flugzeug sei über einer freien Fläche abgestürzt und zerstört worden. Auch die Feuerwehr war vor Ort und löschte einen Brand.