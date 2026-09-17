Auch kurz vor Ladenschluss war im Drift Bike Shop am Mittwochabend noch viel los. Während das Personal mit Kundenberatungen ausgelastet war, nutzte ein Dieb die Gunst der Stunde. Bei seiner Beute handelte es sich um ein teures E-Bike von der Marke Orbea.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Mels SG wurde ein E-Bike im Wert von 10'000 Fr. gestohlen

Der Täter durchtrennte ein Stahlseil unbemerkt vor Ladenbesuchern und Mitarbeitern

Überwachungskameras erfassten den Verdächtigen von 17.32 bis 17.49 Uhr

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Dreister Diebstahl im Drift Bike Shop: In der Filiale in Mels SG wurde am Mittwochabend ein E-Bike im Wert von 10'000 Franken entwendet. Die Überwachungskamera des Aussenbereichs zeichnete den mutmasslichen Täter auf. Er schlich sich unbemerkt an Ladenbesuchern und Personal vorbei. Ermittlungen wurden eingeleitet.

«Das fehlende Orbea-Wild-Modell wurde erst bemerkt, als alle E-Bikes bei Ladenschluss um 18 Uhr in das Geschäft geräumt wurden», sagt Inhaber Lukas Anrig (41) im Gespräch mit Blick. Etwa eine halbe Stunde vorher hatte sich der Unbekannte vor dem Laden mehrfach neben das Bike gehockt – das zeigen die Aufnahmen von den Überwachungskameras des Geschäfts. «Er tauchte zum ersten Mal um 17.32 Uhr auf den Aufnahmen auf», erzählt Anrig.

«Niemand bemerkte, was er da tat»

Was der Mann neben dem E-Bike genau gemacht hat, ist schwer zu erkennen. «Auf einer Aufnahme kann man sehen, wie er etwas aus seiner Tasche herausnimmt.» Anrig vermutet, dass es sich dabei um eine Art Zange handelte. «Das fünf Millimeter dicke Stahlkabelschloss am E-Bike wurde einfach durchtrennt», stellt der Ladeninhaber fest.

Wie der mutmassliche Täter das Stahlseil durchtrennen konnte, ohne dabei aufzufallen, ist für Anrig ein Rätsel. «Es sind viele Kunden an ihm vorbeigegangen und niemand bemerkte, was er da tat. Niemand schöpfte Verdacht.» Während gut 17 Minuten war der unbekannte Mann vor Ort, die letzten Aufzeichnungen entstanden um 17.49 Uhr. «Er war auch mehrmals im Ladeninneren. Immer mit Kopfhörern und am Telefonieren.»

Ein Mitarbeiter beschrieb den Mann im Nachhinein als suspekt

Dass er dabei auch dem Personal nicht weiter aufgefallen ist, führt Anrig darauf zurück, dass das Geschäft an dem Abend noch gut besucht war. «Es war relativ viel los und alle Mitarbeiter waren mit Kundenberatungen beschäftigt.» Allerdings habe ein Mitarbeiter im Nachhinein angegeben, dass ihm der besagte Mann suspekt vorgekommen sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Drift Bike Shop auf kuriose Weise bestohlen wurde. «Vor drei Jahren machte jemand eine Probefahrt mit einem E-Bike und tauchte danach einfach nicht mehr auf», erinnert sich Anrig an einen vergangenen Vorfall zurück. Auch über den Onlineshop sei er im vergangenen Jahr um zwei teure E-Bikes betrogen worden. Dass aber jemand vor Ort und während der Öffnungszeiten ein Stahlseil durchtrennt, das habe er noch nie erlebt. Noch am selben Abend erstattete Anrig eine Anzeige bei der Kantonspolizei.

Auf Anfrage von Blick bestätigt die Kantonspolizei St. Gallen, dass eine entsprechende Anzeige bei den Behörden eingegangen ist. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die Ermittlungen zur Täterschaft derzeit noch laufen.