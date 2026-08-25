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Mallorca: Mann klaut Yacht – Verfolgungsjagd
Wie bei James Bond
Dieb flüchtet mit Luxus-Yacht vor Polizei
Ein 52-Jähriger stiehlt auf Mallorca eine Yacht im Wert von rund einer Million Franken. Dann startet eine wilde Verfolgungsjagd auf dem Meer.
Publiziert: vor 32 Minuten
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