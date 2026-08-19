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Albtraum jeder Frau
Mann mit Horror-Maske jagt Joggerin

Die Polizei in Philadelphia sucht nach einem Mann mit einer Horror-Maske, der Passanten terrorisiert. Er verfolgte eine Joggerin um 5:30 Uhr morgens und fragte sie: «Bist du bereit zu sterben?»
Publiziert: 18:08 Uhr
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