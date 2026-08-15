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Ausland
Security-Boot in Ägypten rammt Touristenboot in Lagune
Schock-Moment in Ägypten
Security rammt mehrmals Touristenboot
In El-Gouna rammt ein Security-Boot gezielt ein Ausflugsboot voller Touristen, um es am Anlegen zu hindern.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
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