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Schock-Moment in Ägypten
Security rammt mehrmals Touristenboot

In El-Gouna rammt ein Security-Boot gezielt ein Ausflugsboot voller Touristen, um es am Anlegen zu hindern.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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