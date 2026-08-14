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USA: ICE will Elektroschock-Handschuhe G.L.O.V.E. einsetzen
Behörde immer brutaler
ICE plant Stromstoss per Handschlag
Die US-Einwanderungsbehörde ICE plant die Anschaffung von Elektroschock-Handschuhen. Bis zu 16 Millionen Franken will man dafür hinblättern. Demokraten kritisieren die Pläne scharf.
Publiziert: 10:05 Uhr
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