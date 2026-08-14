DE
FR
Abonnieren

Behörde immer brutaler
ICE plant Stromstoss per Handschlag

Die US-Einwanderungsbehörde ICE plant die Anschaffung von Elektroschock-Handschuhen. Bis zu 16 Millionen Franken will man dafür hinblättern. Demokraten kritisieren die Pläne scharf.
Publiziert: 10:05 Uhr
Kommentieren
Mehr zum brutalen Vorgehen von ICE
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen