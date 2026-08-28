Bereits 85 Swiss-Flüge gestrichen

Aufgrund der heftigen Unter musste die Swiss am Freitag bis zum späten Nachmittag insgesamt 85 Flüge ab respektive nach Zürich streichen. Das teilt die Airline am Abend mit. «Zahlreiche weitere Flüge verzeichnen Verspätungen von bis zu drei Stunden, in einzelnen Fällen auch darüber hinaus», heisst es weiter. Gemäss Swiss sind 11’200 Passagiere von den Einschränkungen betroffen.

Entwarnung gibts unterdessen nicht. «Weitere Flugannullierungen im Verlauf des Abends können wir derzeit nicht ausschliessen», so die Airline weiter.

Die Gewitter würden die Zahl der möglichen Starts und Landungen teilweise stark einschränken. «Hinzu kommen deutlich längere Rollzeiten am Flughafen sowie wetterbedingte Einschränkungen im Schweizer Luftraum und in angrenzenden Lufträumen, darunter Deutschland und Frankreich.»