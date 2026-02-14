Am Wochenende kehrt der Winter in die Schweiz zurück: Ein Tiefdruckgebiet sorgt für Schnee bis ins Flachland und eisige Temperaturen. In den Bergen bleibt der Neuschnee liegen, Lawinengefahr steigt.

Darum gehts Ein Wintereinbruch bringt Schnee bis ins Flachland der Schweiz am Wochenende

Schneefallgrenze sinkt von 1700 auf 700 Meter, später bis ins Flachland

Experten warnen in den Alpen vor erhöhter Lawinengefahr durch Neuschnee Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Ein Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeer schickt der Schweiz am Wochenende ein deutliches Winter-Comeback mit Schnee bis ins Flachland. Laut Meteo News bleibt der Himmel auf der Alpennordseite am Samstagmorgen zunächst grau und wolkenverhangen, am Vormittag ist es in vielen Regionen aber noch mehrheitlich trocken. Ab Mittag setzen von Westen her Niederschläge ein, die Schneefallgrenze sinkt dabei zunächst auf rund 700 Meter.

Gleichzeitig wird immer kältere Luft aus Norden und Nordosten an die Alpennordseite geführt, wodurch die Schneefallgrenze in der Nacht auf Sonntag bis in tiefe Lagen absackt. Wie Meteo Schweiz in einem Blogeintrag zur aktuellen Westlage erklärt, schwankt die Schneefallgrenze im Vorfeld kräftig und lag in den Tagen vor dem Wochenende meist noch zwischen 1200 und 1700 Metern, bevor sie nun markant nach unten rutscht.

Wintereinbruch mit erhöhter Lawinengefahr

In Kombination mit der feuchten Luft sorgt dies vor allem in den Alpen und im Vorland für eine anständige Portion Neuschnee, in mittleren und höheren Lagen wird die Landschaft verbreitet angezuckert. Am Sonntagmorgen ist im Flachland ein weisses Erwachen möglich, vielerorts reicht es zumindest für einen Schneeflaum auf Wiesen, Dächern und Autos.

Während die Niederschläge im Tagesverlauf allmählich nachlassen, bleibt es noch kalt; verbreitet steigen die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt, was zu glatten Strassen und rutschigen Trottoirs führen kann. Am Montag beruhigt sich das Wetter tendenziell, einzelne Schneeschauer halten sich aber – wie verschiedene Prognosedienste übereinstimmend berichten – noch entlang der Alpen und im Osten.

In den Bergen bleibt der Neuschnee dagegen liegen; dort warnen Experten wegen der frischen Schneedecke und des teils kräftigen Windes vor erhöhter Lawinengefahr. Insgesamt präsentiert sich das Wochenende damit deutlich winterlicher als die vergangenen Tage: Nach eher frühlingshaften Verhältnissen deutet sich nun tatsächlich ein kräftiger, wenn auch wohl nur vorübergehender Wintereinbruch an.